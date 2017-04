Red Flames-coach na ruime zege tegen Schotland: "Hebben supporters gewonnen"

"Bij de rust moest de voorsprong eigenlijk al groter zijn. Schotland probeerde in de match te komen, maar als je dan op het juiste moment de 2-0 kunt maken, snijdt dat bij hen de adem af. De voorsprong verder uitdiepen, toont aan dat de maturiteit aan het groeien is."

"Ik denk dat iedereen die de wedstrijd gezien heeft, een aangename wedstrijd heeft beleefd. Ik heb het ook tegen de speelsters gezegd: we hebben vandaag supporters gewonnen."

"Misschien gaan sommigen zeggen dat ik het blijf herhalen, maar we zijn in opbouw. We zijn 9 maanden geleden aan iets begonnen en dat is met vallen - zaterdag hebben we een tikje gekregen -, maar dan moet je kunnen opstaan. Vandaag zijn we echt opgestaan."

"We gaan niet vergeten wat er deze week minder was, maar het goede mag overheersen."