Red Flames blikken Schotland in, Wullaert ontvangt Gouden Schoen

Vorige zaterdag was Spanje nog een maatje te groot in een oefenduel, maar vanavond haalden de Belgische voetbalvrouwen de sloophamer boven.

In het stadion van OH Leuven konden de Schotse vrouwen (FIFA 21) de schade voor de pauze nog beperken (1-0 bij de rust), maar in het tweede bedrijf stond er geen maat op de Belgen. 5-0, een flinke opsteker in de EK-voorbereiding.