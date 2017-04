Spanje maatje te groot voor Red Flames in oefeninterland

Maar Barcelona-middenveldster Vicky Losada vond net voorbij het halfuur dan toch een gaatje en vlak voor rust kon Maripaz Vilas, een aanvalster van Valencia, de Spaanse voorsprong ook verdubbelen.

In minuut 71 scoorde Janice Cayman de aansluitingstreffer, maar de Belgische hoop was van korte duur. Jennifer Hermoso, eveneens aan de slag bij het vrouwenteam van Barça, nam met twee goals (in minuut 75 en minuut 79) alle twijfels weg: 1-4.

Komende dinsdag spelen de vrouwen van bondscoach Ives Serneels in Leuven opnieuw vriendschappelijk tegen Schotland. De Red Flames bereiden zich voor op het EK in Nederland, dat komende zomer van 16 juli tot en met 6 augustus plaatsvindt.