UEFA: "Eurostadion is nog altijd mogelijk binnen deadline"

Ook Brussel was van de partij, al is er nog veel onduidelijkheid over het te bouwen stadion. Burgemeester Yvan Mayer liet het niet aan zijn hart komen: "Euro 2020 is een unieke kans om de grote gastvrijheid van de Belgische fans te tonen aan de supporters van onze buurlanden."

"Onze fans verdienen het om onze nationale ploeg in ons eigen stadion in Brussel aan te moedigen. Brussel heeft de ambitie om de fans van Euro 2020 de best mogelijke ervaring te bieden op het vlak van toerisme, fanbeleving, mobiliteit,... Euro 2020 wordt een unieke gelegenheid om het imago van Brussel in heel Europa en de rest van de wereld te promoten."