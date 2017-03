Platini over Blatter: "De grootste egoïst die ik ooit gezien heb"

Blatter dacht altijd dat hij zijn laatste adem zou uitblazen bij de FIFA, niet dus. Maar Blatter had ook iets fascinerends. Hij zei altijd wat je wilde dat hij zei.

De voormalige voorzitter van de Europese voetbalbond UEFA zegt dat vandaag in Le Monde. Het was zijn eerste interview sinds mei 2016 toen de Fransman zijn schorsing opgelegd kreeg.

"Na mijn beschuldiging hoopte ik dat de waarheid aan het licht zou komen, maar dat bleek tevergeefs", zo zegt Platini. "Bepaalde leden van de FIFA wilden absoluut mijn vel. Zij hebben het geld in handen en beschikken dus over veel macht. Hun wil was wet."

Als UEFA-voorzitter moest Platini nauw samenwerken met Sepp Blatter, de toenmalige FIFA-baas, die momenteel ook geschorst is. Platini kreeg in 2011 van Blatter 2 miljoen Zwitserse frank in het kader van een dubieuze financiële overeenkomst.

Platini heeft weinig positieve herinneringen aan de Zwitser. "Nooit in mijn leven zag ik een grotere egoïst", aldus Platini. "Blatter dacht altijd dat hij zijn laatste adem zou uitblazen bij de FIFA, niet dus. Maar Blatter had ook iets fascinerends. Hij zei altijd wat je wilde dat hij zei. Ook al was dat niet altijd de waarheid."