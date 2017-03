De bestendige deputatie van de provincie Vlaams-Brabant heeft nog geen beslissing genomen over de buurtweg die de bouw van het Eurostadion op parking C van de Heizel in de weg staat.

Het punt stond vandaag wel op de dagorde van de deputatie, maar is niet behandeld. Er is namelijk een klacht ingediend bij de gouverneur tegen de beslissing van de gemeenteraad van Grimbergen. De bestendige deputatie wil eerst bekijken of de klacht gegrond is.