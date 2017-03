Ghelamco blijft optimistisch: "18 maanden nodig voor bouw Eurostadion"

Hoeveel tijd we nodig hebben om dit project uit de grond te stampen? Maar we hebben minstens 18 maanden nodig.

"Hoeveel tijd we nodig hebben om dit project uit de grond te stampen? Dat hangt af van hoe simultaan we onze ploegen kunnen inzetten. Maar we hebben minstens 18 maanden nodig", legt bestuurder Philip Neyt uit aan Sporza.

Zal Ghelamco die 18 maanden wel krijgen? "Dat hopen we, maar er is nog drie jaar. We hopen dat we vroeger kunnen beginnen met de bouw, zodat we zo veel mogelijk overdag kunnen werken. Dat heeft ook een impact op de kost."

Het stadion moet van de UEFA een jaar voor de start van EURO 2020 klaar zijn. "Dat zegt de UEFA inderdaad, maar kijk naar het stadion van Lyon. Dat was pas 5 à 6 maanden voor de start van het voorbije EK klaar."

"Wij hopen het stadionproject inderdaad in het najaar van 2019 te realiseren. Het stadion moet dan van de UEFA speelklaar zijn. Dat wil niet zeggen dat de volledige infrastructuur dan al in orde moet zijn."