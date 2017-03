Anthuenis: "Ik had een burn-out bij mijn terugkeer naar Lokeren"

"Ik had na de Rode Duivels nooit naar Lokeren mogen gaan. Ik legde de lat heel hoog en moest dan aan de slag in mijn eigen stad. Ik was er mentaal niet rijp voor. Ik heb toen een inzinking gehad. Ik had een burn-out, ik durf dat zeggen."

"We verloren op een bepaald moment in Lierse en de dag erna was er een training, maar het was over. Ik kon niet meer. Ze hebben mijn hart onderzocht, maar het zat in mijn hoofd. Ik had dat niet verwacht, maar je leert ervan."

Wat doet de ex-trainer nu? "Uitslapen. Dat is een grote rijkdom."