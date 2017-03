Pakkende getuigenis van Milojevic: "Ik hoop ooit 5 of 10 stappen te kunnen zetten"

Tien jaar geleden geraakte Zvonko Milojevic verlamd aan beide benen, na een verkeersongeval. "Ik mag me gelukkig prijzen dat mijn familie me zo steunt", zegt de 45-jarige Serviër in De Kleedkamer.

"Maar tegelijk ben ik ook ongelukkig omdat ik in deze situatie zit. Ik heb dit niet verdiend. Kan ik ooit weer stappen of zit ik de rest van mijn leven in een rolstoel?"

"Ik heb geen ambities meer in de sportwereld. Ik heb enkel nog de ambitie om ooit weer te kunnen wandelen. Op eigen kracht 5 of 10 stappen zetten. Voor mij zou dat al meer dan voldoende zijn."