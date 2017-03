Red Flames bereiken met 23e plaats hun beste FIFA-ranking tot nu toe

Op de vorige FIFA-ranking van 23 december 2016 bezetten de Red Flames de 25e plaats. Sindsdien wonnen ze een oefenduel tegen Frankrijk (1-2) en sloten ze hun deelname aan de Cyprus Cup af op de zevende plaats.

Door die prestaties klimmen de Belgische vrouwen naar plaats 23. De Red Flames deden nog nooit beter. De ploeg van bondscoach Ives Serneels bereidt zich voor op haar allereerste EK, dat komende zomer van 16 juli tot en met 6 augustus plaatsvindt in Nederland.

De Red Flames werden ingedeeld in groep A en nemen het daarin op tegen Denemarken (FIFA-15), Noorwegen (FIFA-11) en gastland Nederland (FIFA-12). In aanloop naar dat EK oefent België in april nog tegen Spanje en Schotland.