Ghelamco: "We geloven nog altijd in goeie afloop voor Eurostadion"

We zijn zelf gebaat bij goeie mobiliteit rond het Eurostadion, anders is het project niet rendabel

"We verwachten dat de gemeente maandag ook een negatief advies zal geven, maar dan stappen we naar de Deputatie. Dat zal 3,5 maand duren, maar in die tijd kan de buurtweg wél afgeschaft worden."

"In die tijd kunnen we ook het mobiliteitsconvenant verfijnen in samenspraak met de gemeente en de Vlaamse administratie."

Die problemen met de mobiliteit waren de andere reden dat het dossier een njet kreeg. "Maar dat convenant ligt nu al op het bureau van de gemeente Grimbergen en Vlaanderen. We zijn zelf gebaat bij goeie mobiliteit rond het Eurostadion, anders is het project niet rendabel. We willen niet toegeven op mobiliteit en levenskwaliteit van de omwonenden."