Opnieuw mokerslag voor Eurostadion: Stedenbouw geeft negatief advies

Maar zolang er geen bouwvergunning wordt afgeleverd, kan er geen spade in de grond gestoken worden. Ruimte Vlaanderen levert nu een negatief advies af aan de gemeente Grimbergen en het heeft daarvoor twee argumenten.

Ten eerste het probleem van de mobiliteit. Parking C ligt vlak aan de Brusselse ring, maar om te bouwen op een afstand van minder dan 30 meter van de autosnelweg moet een apart akkoord getekend worden met het Vlaams gewest. Dat is nog niet gebeurd.

Daarnaast zijn er nog andere mobiliteitsproblemen: de traminfrastructuur is onvoldoende en er is te weinig aandacht voor fietsers en voetgangers in de omgeving van het stadion. Bovendien is er geen gedetailleerd en becijferd parkeerbeleid.

Ook het probleem van de buurtweg die nu nog over parking C loopt, baart Ruimte Vlaanderen zorgen. Die buurtweg is een obstakel om de locatie in te kleuren als bouwgrond. De gemeenteraad heeft die beruchte buurtweg inmiddels wel al geschrapt.