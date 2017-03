Steven Martens krijgt topfunctie bij de FIFA: "Ik word Technisch Directeur"

Het is op zich ook normaal dat je argwanend naar zo'n grote organisatie kijkt. Er gaat veel geld in om en over dat geld wordt veel gesproken. In zo'n omgeving heb je tijd nodig om vertrouwen te winnen.

"Ik ben kritisch geweest voor de werking van de FIFA, dat klopt. Maar er is intussen schoon schip gemaakt. Er zijn nieuwe mensen en er zijn nieuwe plannen. Daar maak ik dus deel van uit."

"Het is op zich ook normaal dat je argwanend naar zo'n grote organisatie kijkt. Er gaat veel geld in om en over dat geld wordt veel gesproken. In zo'n omgeving heb je tijd nodig om vertrouwen te winnen. Dat was ook zo bij de KBVB, dat destijds evenzeer een slecht imago had. We moeten op een correcte en integere manier werken, daar komt het op neer."

"Of ik dit voor mezelf als een rehabilitatie zie? Het is niet fijn om te lezen wat er allemaal gezegd en geschreven is over mij. Ik ben in een hoek geduwd. Maar ik heb bij Double Pass een fantastische tijd beleefd en bij de FIFA heb ik nu opnieuw een uitdaging gevonden waar ik mijn schouders onder kan zetten. Ik ben blij dat ik met mensen kan werken die me kansen geven. Dat doet me plezier."