UEFA-baas: "Weinig landen die een WK met 48 kunnen organiseren"

Het EK voetbal werd afgelopen zomer al uitgebreid van 16 naar 24. Daar was Ceferin, die in september verkozen werd tot voorzitter, dan weer wel over te spreken. "24 is het juiste aantal", zegt hij.

"Het was een goed toernooi. Veel kleine landen kwalificeerden zich en deden het ook goed. Tegelijkertijd waren de inkomsten voor de UEFA nooit eerder zo hoog."

Het EK wordt in 2020 georganiseerd over heel Europa, maar als het van Ceferin afhangt, is dat eenmalig. "Twee landen en niet meer. De organisatie van het EK van 2020 is geen gemakkelijke opdracht. Dat zal niet meer gebeuren zolang ik er ben."