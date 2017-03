Meeuws over busongeval: "Hoor doodskreet van onze materiaalman nog regelmatig"

"Antwerpen is speciaal voor mij" vertelt Czerniatynski. "Niemand kende mij, maar sinds die eerste dag, mijn eerste goal, was die band er. De supporters die op Wembley zongen "say oeh ah, Czernia", dat kan je nooit vergeten."

Czerniatynski heeft ook moeilijke momenten gekend in zijn carrière, maar hij heeft nooit gedacht aan stoppen. "Voetbal is heel mijn leven geweest. Ik kan niet zonder voetbal. Je mag me nu een dik contract geven om achter een bureau te zitten, ik doe het niet."

"Ik ben geboren en ik heb meteen op een bal getrapt en ik zou graag op het veld willen sterven. Ik zit nu thuis sinds juni en ik word zot. De muren oplopen? Er zijn geen muren meer. Ik had bomen van vier meter in mijn tuin, maar ik verveel mij, dus ik doe er elke keer een stuk af. Nu zijn ze misschien nog 50 centimeter hoog."