Crisis in het vrouwenvoetbal: "Succes van de Red Flames is wankel"

Hopelijk hebben we over 2 jaar weer een Bene League. Dat is de enige mogelijkheid om ons niveau op te trekken

Hopelijk hebben we over 2 jaar weer een Bene League. Dat is de enige mogelijkheid om ons niveau op te trekken

"Dankzij de Bene League hebben de Red Flames zo'n sprong kunnen maken", zegt Patrick Wachel, de coach van Anderlecht. "Elke club heeft een financiële inspanning moeten doen om mee te kunnen. Sommige clubs kwamen achteraf wel in de problemen, maar het vrouwenvoetbal in België is er wel professioneler door geworden."

"Die Bene League was eigenlijk ideaal, maar de Nederlanders hebben het afgeblazen. Hopelijk kunnen we over 2 jaar weer samenwerken", zegt Van Proeyen. "Dat is de enige manier om het niveau van onze competitie op te trekken."

"Want het succes van de Red Flames is wankel. Nu is het niveau hoog, maar we moeten ervoor zorgen dat we dat niveau kunnen houden."