Ongrijpbare Radzinski laat Anderlecht stunten tegen Manchester United

De laatste ontmoeting tussen de twee teams was een succes. In het seizoen 2000-2001 won Anderlecht met 2-1 in de groepsfase van de Champions League.

Tomasz Radzinski, randje buitenspel, zet het Astridpark na een kwartier een eerste keer in vuur en vlam. Op het halfuur duwt diezelfde Radzinski een voorzet van Jan Koller binnen. De pocketaanvaller was ongrijpbaar voor het Manchester United.

De Engelsen kwamen met sterspelers als David Beckham, Paul Scholes en Ryan Giggs naar Brussel afgezakt. Toch kwamen ze niet verder dan een penaltygoal van verdediger Dennis Irwin.