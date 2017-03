Cools: "Ook in trappist drinken klopte Jan de rest"

"Hij was niet de beste dribbelaar, niet de beste afwerker en niet mister assist. Hij had het alledrie, hij was compleet."

Het beeld van Ceulemans als rustige man, klopt ook volgens Gerets niet helemaal. "Hij is een heel rustige vent, maar na de derde gin-tonic verandert dat. Dat heb ik gemerkt na onze laatste wedstrijd op het WK in Mexico."

Gerets heeft het trainerschap vaarwel gezegd en geniet nu van het leven. Ook voor hem is het gissen of Ceulemans nog trainer zal zijn. "Ik weet niet hoe hongerig hij nog is. Als hij een club wil, zal hij misschien nog wel een club krijgen in de toekomst. Maar ik weet niet of hij dat nog zo graag zou willen."