U17 begint aan Eliteronde met nederlaag tegen gastland Nederland

De Belgische nationale ploeg onder 17 jaar is met een valse noot begonnen aan de Eliteronde, de laatste horde voor het eigenlijk EK. Nederland was met 2-0 sterk voor de jonge Duivels. Overwinningen tegen Italië en Wit-Rusland zijn nu een must.