Stuivenberg: "Ook in Play-off II is er nog iets te winnen"

Uiteraard werden de prestaties van Genk grondig besproken met de trainer aan tafel. Hij zoomde even in op Malinovski en Pozuelo. "De traptechniek van Malinovski is nog niet evengoed als die van Tielemans want hij is nog niet stabiel genoeg."

"Hij heeft veel power en wil het nog te vaak op kracht doen. Zijn corners zijn wel beter."

Is Pozuelo moeilijk te coachen? "Neen, ik ga vaak individueel met hem praten. Tijdens de match is het wel lastig. Hij is heel creatief, maar neemt daardoor soms veel risico's. Verdedigend kan hij soms nog wel meer betekenen voor de ploeg. Maar zelfs als hij slecht in de match zit, blijf je hopen op dat ene moment."