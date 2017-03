Geen sigaretten en sigaren meer toegelaten in het Koning Boudewijnstadion

Voor de uitwerking van het rookvrije stadionbeleid werkt de KBVB samen met Stichting tegen Kanker (Tabakstop), VIGeZ en de Stad Brussel.

"Samen met de verschillende expertiseorganisaties zullen we supporters die graag willen stoppen met roken ook informeren over de verschillende mogelijkheden van rookstopondersteuning. Via de overkoepelende supportersclub 1895 zullen we in de toekomst inzetten op sensibiliserende acties rond het rookvrije stadion en gezondheid."