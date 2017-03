Russische minister van Sport mag zijn FIFA-mandaat niet verlengen

Moetko is een van de verantwoordelijken in het Russische dopingschandaal. Moetko is een van de verantwoordelijken in het Russische dopingschandaal.

Vitali Moetko is niet herverkiesbaar als lid van de Raad van Bestuur van de FIFA. De Wereldvoetbalbond heeft zijn kandidatuur verworpen. Moetko, de Russische minister van Sport, kwam eerder in opspraak in het rapport over georganiseerd dopinggebruik in Rusland.