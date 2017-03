UEFA bevestigt: Turkije en Duitsland zijn enige kandidaten voor Euro 2024

Duitsland organiseerde wel al grote voetbaltoernooien. In 1974 en 2006 organiseerde het land het WK, in 1988 vond het EK plaats in Duitsland. "Met onze ervaring, onze infrastructuur en de stabiele situatie in Duitsland kunnen we een goed toernooi organiseren", liet de Duitse bondsvoorzitter Reinhard Grindel weten.

Zijn Turkse tegenstander, Yildirim Demiroren, is ook overtuigd van de kwaliteiten van zijn land: "Hopelijk wordt het vierde keer goede keer. In de laatste jaren werden 32 nieuwe stadions gebouwd in Turkije. Met deze investeringen bewijzen we dat we een van de voortrekkers zijn op het vlak van voetbalinfrastructuur in Europa."