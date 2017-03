250 daklozen wanen zich even Rode Duivel op de Homeless Cup

"Dit is een blijk van waardering voor de samenwerking tussen de organisatoren en de voetbalbond", zegt coördinator Bert Ballegeer.

"De KBVB is er niet alleen voor de Rode Duivels en de profclubs. Als bond hebben we ook een sociaal doel en moeten we tal van initiatieven ondersteunen", zegt voorzitter François De Keersmaecker.

"Dit zijn geweldige initiatieven", zegt Zuhal Demir (N-VA), kersvers Staatssecretaris voor Armoedebestrijding en Gelijke Kansen. "Voetbal stimuleert de samenwerking tussen mensen. Het helpt de daklozen ook hun zelfvertrouwen terug te winnen en nieuwe mensen te ontmoeten."