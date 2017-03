WS Brussels mag voorlopig geen wedstrijden meer spelen

Brussels, dat nu in de eerste amateurliga speelt, moest nog geld betalen aan oud-speler Aurélien Joachim. De club werd daar per aangetekende brief van op de hoogte gebracht, maar gaf hier geen gehoor aan.

Als Brussels binnen de drie speeldagen (dus voor 24 maart) niet betaalt, mag de club het volledige seizoen niet meer deelnemen aan de competitie. Ook kan de voetbalbond op de Algemene Vergadering beslissen om Brussels te schrappen.