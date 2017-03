Hooliganisme in Rusland oplossen? "Maak er een sport van"

Lebedev heeft het vooral gemunt op Engelse fans, die hij eerder al "klootzakken" en "slechte vechters" had genoemd. "Engelse supporters komen naar Rusland om te vechten. Uitdaging geaccepteerd: een gevecht in een stadion op een vastgesteld tijdstip."

Volgens Lebedev, die ook lid is van de Russische voetbalfederatie, zouden gevechten tussen Engelsen en Russen duizenden supporters op de been brengen. Of er rode kaarten kunnen vallen tijdens de veldslagen, is niet geweten.