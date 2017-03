FIFA lanceert speciale tickets voor supporters met obesitas

Er zijn aparte zitjes voor zwaarlijvige fans. Er zijn aparte zitjes voor zwaarlijvige fans.

De Wereldvoetbalbond heeft de ticketprijzen bekendgemaakt voor de Confederations Cup in Rusland. Opvallend: er zijn ook aparte tickets te verkrijgen voor obese fans. Wie met een doktersattest kan aantonen dat zijn of haar BMI hoger is dan 35, kan zo'n ticket kopen.