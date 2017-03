Red Flame Lien Mermans: "Gaan vrijdag voor de 3 punten tegen Italië"

"2-2 is een mooie uitslag. De coach heeft het na de wedstrijd meteen gezegd: een heel leerrijke match met goede zaken, maar ook minder goede zaken waar we de komende periode nog aan kunnen werken."

"We proberen er altijd aandacht aan te besteden dat we het op een ontspannen manier aanpakken en dat we vooral genieten van het feit dat we dit nu allemaal kunnen meemaken."

De voetbalvrouwen vormen een hechte groep, vertelt Mermans. "Er zijn altijd een paar speelsters die lichtjes teleurgesteld zijn als ze minder speelminuten krijgen of in de tribune moeten zitten. Maar we zijn een hecht blok en dat gaan we nodig hebben in Nederland tijdens het EK."

Heeft de ploeg op Cyprus een concreet resultaat voor ogen? "We zitten in groep A, met geen enkele slechte ploeg. We bekijken het wedstrijd per wedstrijd en gaan tegen Italië voluit voor de 3 punten. Het is een sterke ploeg, met veel techniek. We gaan de tijd nemen om ons goed voor te bereiden en vrijdag zien we wel."