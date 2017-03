Ook Vlaanderen moet gronden afstaan voor Eurostadion: "Eerst wachten op vergunning"

Komt dit stadion er of niet? Komt dit stadion er of niet?

Er is weer een nieuw element opgedoken in het complexe dossier rond het Eurostadion. Ook de Vlaamse regering zou twee lapjes grond moeten afstaan. Een verrassing want Ben Weyts, de bevoegde minister, zei onlangs nog dat Vlaanderen geen betrokken partij was. "We moeten eerst afwachten of het project wel een vergunning krijgt."