Esports in de lift: "FIFA-spelers krijgen zelfs voedingsadvies"

In het trainingscentrum van Ajax zijn Koen Weijland en Dani Hagebeuk fulltime met FIFA bezig. "Trainen, trainen, trainen. Elke week 32 tot 40 uur", zeggen ze. "Voor sommigen is het een spelletje, maar voor anderen is het serious business. Er valt veel geld mee te verdienen."

En dat is geen understatement. De prijzenpot voor het WK FIFA bedraagt dit jaar maar liefst 1,3 miljoen euro. Vorig jaar was dat "amper" tienduizend euro. De prognose is dat Esports dit jaar een omzet van 700 miljoen dollar zullen genereren.

"Er kijken dan ook miljoenen mensen", zegt expert Ward Geenes. "Esports bereiken een doelgroep die niet meer te bereiken is via traditionele media. De spelers krijgen ook een uitstekende begeleiding met een voedingsdeskundige en een fysiotherapeut. Ze moeten goed zijn in de game, maar ook mentaal en fysiek voorbereid zijn."