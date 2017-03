Serneels: "Speelsters moeten me het zo moeilijk mogelijk maken als bondscoach"

Ik wil dat de speelsters tonen dat ze hun plaats in de selectie waard zijn en me het als coach zo moeilijk mogelijk maken.

"Tijdens zo'n langere periode samen leer je elkaar toch net iets beter kennen. Ik wil vooral weten wat ik individueel van mijn speelster kan verwachten. Ik hoop dat ze met de optimale begeleiding hun kwaliteiten toch tien tot vijftien procent kunnen verbeteren."

"Als ik tijdens de Cyprus Cup zie dat ze individueel zijn verbeterd, kunnen we de volgende stap zetten richting het EK. Met Zwitserland, Italië en Noord-Korea spelen we toch tegen drie teams uit de top 15 van de wereld, maar ik heb er vertrouwen in dat we ons mannetje kunnen staan."

"Ik verwacht vooral wedstrijden, waar we goede analyses van kunnen maken. We zitten nog in de opbouwfase van het EK. Ik wil dat de speelsters tonen dat ze hun plaats in de selectie waard zijn en me het als coach zo moeilijk mogelijk maken."