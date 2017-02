Ex-topman van de FIFA Jérome Valcke gaat opnieuw in beroep tegen schorsing

Valcke kreeg op 12 februari 2016 een schorsing van 12 jaar van de Ethische Commissie van de FIFA. Hij werd beschuldigd van zwendel met WK-tickets en uitzendrechten voor het WK van 2014. Ook zou hij bewijsmateriaal vernietigd hebben. Tijdens deze straf mogen geen voetbalgerelateerde werkzaamheden uitgevoerd worden.

Valcke ging al in beroep tegen de uitspraak. De Beroepscommissie van de Wereldvoetbalbond bracht de schorsing terug naar tien jaar. Nu gaat hij dus opnieuw in beroep bij het Internationaal Sporttribunaal (TAS).

De Fransman werd op 13 januari 2016 ontslagen bij de Wereldvoetbalbond. Eerder was hij ook al zijn plaats als secretaris-generaal kwijtgeraakt. Die functie had hij van 2007 tot 2015 vervuld. Valcke was bij de FIFA de rechterhand van Sepp Blatter.