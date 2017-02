België beleeft gouden tijden in Europa: "Dankzij play-offs?"

Vanaf het seizoen 2009-2010 werden in de Belgische competitie de play-offs ingevoerd. Op Europees vlak was er ook een metamorfose, met de introductie van de Europa League. Toeval of niet, maar sindsdien doen de Belgische clubs het merkelijk beter in Europa.

Het topseizoen was 2011-2012, toen vijf Belgische clubs 50,5 coëfficiëntpunten verzamelden, goed voor een gemiddelde van 10,1 punten. Het was van 1978 geleden dat het Belgische gemiddelde nog eens boven 10 was uitgekomen.