Ghelamco: "Begrijpen de houding van Anderlecht niet"

"Dat kan trouwens ook niet, gegeven de door de club neergelegde documenten tijdens de openbare aanbesteding als basis voor de offerte voor kandidaat-bieders en vooral door de ondertekening van het beginselakkoord van 28 oktober 2015."

"Wij hebben ons altijd als loyale partner gedragen en dat zullen we blijven doen. Ghelamco komt zijn engagementen na. We verwachten dat onze partners dat ook doen. Alleen zo is er sprake van rechtszekerheid.”

"We hebben maximaal rekening gehouden met de opmerkingen van Anderlecht, maar dit binnen de krijtlijnen van wat initieel is vastgelegd en van de UEFA-normen. Zij willen maximale fanbeleving en kijkerscomfort, Ghelamco wil dat ook: dus eigenlijk willen we vooral juist hetzelfde. Het creëren van beleving is juist onze sterkte.”

“De Uefa heeft zich trouwens bijzonder lovend uitgesproken over onze plannen, juist omwille van de fanbeleving, het kijkerscomfort en de vele mogelijkheden qua hospitality. We kunnen ons moeilijk voorstellen dat de UEFA op dit vlak minder streng zou zijn dan Anderlecht.”

“We begrijpen de houding van Anderlecht eerlijk gezegd niet. Ghelamco heeft reeds per brief het verzoek gericht aan de voltallige raad van bestuur van RSCA om het project omstandig te kunnen toelichten.”