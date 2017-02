Ghelamco: "Eurostadion komt er als iedereen overeenkomsten respecteert"

Breekt Anderlecht de overeenkomsten of neemt het toch zijn intrek in het Eurostadion? "Anderlecht moet dringend zeggen of het vol voor het Eurostadion gaat of niet", zegt Gaëtan Van Goidsenhoven, eerste schepen van de gemeente Anderlecht, in het Nieuwsblad.

Bouwheer Ghelamco wil duidelijkheid. "We vragen rechtszekerheid in dit dossier en dat iedereen zijn aangegane verbintenissen loyaal uitvoert", zegt woordvoerder Philip Neyt. "Als iedereen zijn engagementen uitvoert, zal het Eurostadion er komen."

"Ik denk dat we allemaal hetzelfde willen: maximale fanbeleving en het beste kijkerscomfort. Onze deur blijft open voor Anderlecht, maar we moeten de plannen wel tegen de klok uitvoeren."