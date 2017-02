Is er nog hoop voor Barça na de 4-0 nederlaag? Wij groeven in het verleden

1984/85 UEFA Cup, tweede ronde

QPR overklaste Partizan in de heenmatch op Arsenals Highbury, maar voelde zich te zegezeker in de terugmatch. Goals van Mance, Kalicanin, Jesic en Zivkovic zorgden voor een 4-0 eindstand. Een mirakel in Belgrado. "We werden echt vernederd die avond", weet QPR-middenvelder Gary Waddock nog. "We dachten dat we een te grote voorsprong hadden om nog weg te geven, maar zo zie je maar wat er kan gebeuren als je slecht aan een Europese match begint".