Voetbalcel: "11.379 maanden stadionverbod in 2016, vooral door Antwerp-Eupen en bekerfinale"

Het gaat over pv's voor het gedrag van fans tijdens internationale matchen in België en wedstrijden in de profliga's 1A en 1B en de amateurliga's 1, 2 en 3.

In 2016 ontving de Voetbalcel 1.244 processen-verbaal, een lichte daling in vergelijking met 2015 (1.478). Daarmee wordt een trend gekeerd, want sinds 2012 waren de pv's aan het stijgen.

Ondanks minder pv's waren er meer opgelegde sancties. In 2016 werd voor 11.379 maanden stadionverbod uitgesproken, tegenover 9.634 maanden in 2015. Met 574.725 euro werden er ook meer boetes opgelegd (495.425 euro in 2015).