Alain Courtois zet Grimbergen onder druk: "We sluiten parking C"

Bovendien gaf Ruimte Vlaanderen, dat bevoegd is voor het ruimtelijke beleid, eerder deze week een negatief advies voor de milieuvergunningsaanvraag.

Alain Courtois, schepen van Sport in Brussel en bezieler van het Eurostadion, komt vandaag in de krant L'Echo met een drastisch voorstel om het dossier te deblokkeren.

"Als we de logica volgen, sluiten we parking C", zegt hij. "Een wedstrijd van de Rode Duivels, dat zijn 7.800 auto's. Waar gaan die mensen dan parkeren?"

Met de sluiting van parking C zou de parkeerdruk op de omliggende gemeenten, waaronder Grimbergen, toenemen tijdens grote evenementen. Zo hoopt Courtois de medewerking van die gemeente af te dwingen.

"Ze verwijten ons op een bepaald moment dat we de wet niet respecteren. Maar dat doen we wel. We gaan tot het uiterste van het systeem en sluiten de parking."

"Niet voor Batibouw (dat over enkele dagen van start gaat, red)", voegt Courtois er nog aan toe. "Maar in de maand maart zou dat wel kunnen."