Hugo Broos (64): "Ik zie mezelf geen 2 of 3 jaar meer coachen"

Met winst in de Afrika Cup heeft Hugo Broos vorige zondag een nieuw hoogtepunt bereikt in zijn carrière. "Ik lig nog een jaar onder contract in Kameroen", vertelt de Belgische bondscoach.

"Ik probeer om dat uit te doen, want het kan snel veranderen. Daarna zien we wel. Mijn carrière loopt ten einde. Voor mezelf staat dat vast. Ik werk geen 2 of 3 jaar meer."