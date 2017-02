Schattig: Kleinzoon heet Hugo Broos welkom op Zaventem

In ons heeft Hugo Broos (64) prijzen gewonnen met Club Brugge en Anderlecht. Voor de Afrika Cup was het even stil rond de coach. Heeft hij plannen om opnieuw aan de slag te gaan in België?

"Ik lig nog een jaar onder contract in Kameroen", legt Broos uit. "Ik probeer om dat uit te doen, want het kan daar snel veranderen."

"Daarna zien we wel. Mijn carrière loopt ten einde. Voor mezelf staat dat vast. Ik werk geen 2 of 3 jaar meer. Er zal belangstelling zijn, dat weet ik. We zullen zien wat de toekomst brengt. Dit is alvast een mooi einde."