Wullaert verzilvert Gouden Schoen met contractverlenging bij Wolfsburg

"Sinds ik bij Wolfsburg speel (zomer 2015), ben ik blijven evolueren", reageert Wullaert. "Het was dan ook een logische stap om dit avontuur voort te zetten."

"Het is altijd leuk om te zien dat de club vertrouwen in je toont. Ik kijk uit naar een exta jaar bij de Wolven! Ik ben hier om prijzen te pakken", besluit de aanvalster, die ook met de Red Flames wil schitteren deze zomer op het EK in Nederland.