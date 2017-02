Wullaert: "Ik ben heel blij dat ik de eerste ben, maar alle meisjes hadden hem verdiend"

"De eerste bouwstenen voor het vrouwenvoetbal zijn gelegd. Deze Gouden Schoen is een logisch gevolg na onze goeie prestaties van 2016 en ons ticket voor het EK van dit jaar in Nederland", zegt Wullaert.

"Andere meisjes van de nationale ploeg hadden deze trofee ook verdiend, maar ik ben natuurlijk heel blij dat ik de eerste ben. Mijn collega's zijn me meteen komen feliciteren. Het is leuk dat we hier allemaal samen zijn, we zullen er nog een leuk feestje van maken."

"Voor het Belgische vrouwenvoetbal is deze verkiezing een goeie stap vooruit. Het is mooi dat we nu veel aandacht krijgen, maar het is aan ons om te blijven presteren en te tonen dat we goed kunnen voetballen."