Eurostadion: Ghelamco voert de druk op gemeente Grimbergen op

Burgemeester Marleen Mertens (CD&V) wil voorlopig niet reageren op de aankondiging van Ghelamco. "We gaan bekijken met onze advocaten hoe we aan de claim van Ghelamco gevolg gaan geven. Zij interpreteren het vonnis op een bepaalde manier. Het is echter een juridische kwestie waar ik mij momenteel nog niet over ga uitspreken", zegt Mertens.