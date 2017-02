Kums: "Rode Duivels zouden gemis zijn in mijn carrière"

Het Belgisch kampioenschap heeft hij gewonnen. De Champions League heeft hij meegemaakt. En de Gouden Schoen staat op zijn schouw. Eén ding mist Sven Kums nog in zijn carrière: een cap bij de nationale ploeg.

"Ik heb contact gehad met de bondscoach", vertelt de middenvelder in een interview met Sporza. "Voor de wedstrijd tegen Gibraltar was Fellaini geschorst. Ik ben toen ik oktober op het nippertje opgeroepen, maar ik was geblesseerd."

"Ik heb Martinez toen 5 minuten kunnen spreken. Ik vond het een hele leuke en aangename man. Het lijkt me leuk om met hem te werken."

Komt het er ooit van? "Ik doe mijn best en wacht af of ik de Rode Duivels haal. Het zou wel een gemis in mijn carrière zijn als ik nooit voor de Rode Duivels gespeeld zou hebben."