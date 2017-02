Sven Kums: "Ik zou voor José Izquierdo kiezen"

Volgens Sven Kums gaat de Gouden Schoen nu naar Club Brugge. "Het zal tussen Izquierdo, Vormer en Teodorczyk gaan", denkt hij.

"Ik zou voor Izquierdo kiezen. Hij was het voorbije voetbaljaar de meest beslissende speler in België. Hij had een belangrijk aandeel in de Brugse titel."

Izquierdo en Vormer voetballen voor Club Brugge, Teodorczyk vertegenwoordigt Anderlecht. "In de eerste ronde kan de concurrentie tussen de Club-spelers punten kosten", vermoedt Kums. "In de tweede ronde zal Teodorczyk veel punten sprokkelen. Ik betwijfel of dat volstaat voor hem."