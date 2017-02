Antwerp klopt vertimmerd KV Mechelen in oefenpot

kvmechelen Mechelen en Antwerp keken elkaar vanmorgen in de ogen. Mechelen en Antwerp keken elkaar vanmorgen in de ogen.

Achter de Kazerne is Antwerp vanmorgen wat vertrouwen gaan tanken. Het won met 1-2 tegen KV Mechelen, dat wel niet op zijn sterkst was. Alle doelpunten in de oefenwedstrijd vielen voor de rust.