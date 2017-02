"Mertens scoorde in 8 matchen meer dan alle spelers in eerste klasse samen"

Jan Mulder koos als moment van de week voor de winst van Kameroen op de Afrika Cup onder bondscoach Hugo Broos. "Hij is te vroeg afgeschreven. Ik gun hem dit zo. Hij heeft een unieke prestatie geleverd."

"Hij zet zich hiermee boven de allergrootste Belgische trainers als Goethals, Thys, Preud’homme of Gerets. Ze vallen allemaal in het niets bij de prestatie van meneer Broos. Onthoud de naam.

"Was zijn vertrek bij Zulte Waregem niet de eerste keer dat hij ontslagen werd?", vroeg Filip Jos zich af. "Ik herinner me dat zijn ontslag daar een enorme klap voor hem was. Dat hij zo lang niet was ontslagen zegt ook iets over je kwaliteiten. Wie Kameroen zag op het WK in Brazilië, dat was een zootje ongeregeld. Dat hij ze op een lijn heeft gekregen, wil toch iets zeggen."