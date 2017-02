"Buitenlandse investeerders zien België als de Chaussée d'Amour"

Voorlopig zie ik dat buitenlandse investeerders in België als hoofddoelstelling hebben spelers en kennis verder te gebruiken bij grotere clubs. De ontwikkeling is niet de hoofddoelstelling.

Voorlopig zie ik dat buitenlandse investeerders in België als hoofddoelstelling hebben spelers en kennis verder te gebruiken bij grotere clubs. De ontwikkeling is niet de hoofddoelstelling.

"Er is ooit een kleine benadering van buitenlandse investeerders geweest, maar we hebben snel laten blijken dat wij een andere missie en filosofie hadden. We hebben op eigen kracht de put gevuld met steun van de stad. Maar ik moet er aan toevoegen dat dat alleen kan in een stad kan die voldoende groot is."

"Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen de doelstellingen van de investeerders in Engeland en België. Voorlopig zie ik dat buitenlandse investeerders in België als hoofddoelstelling hebben spelers en kennis verder te gebruiken bij grotere clubs. De ontwikkeling is niet de hoofddoelstelling."

Roeselare is een van de acht profclubs waar buitenlandse investeerders wel de plak zwaaien. Voorzitter Johan Plancke verdedigt die inmenging. "Ik denk dat KV Oostende even blij was met het geld van Marc Coucke als wij met onze investeerder."

"Wij liggen in West-Vlaanderen, waar veel clubs vechten om hun deel van het geld."