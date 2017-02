"Buitenlandse investeerders hebben niet alleenrecht op slecht managen van voetbalclubs"

Ook Belgische investeerders in het voetbal nemen soms zeer rare beslissingen in het leiden van hun club. Ik zou dus niet durven te zeggen dat buitenlandse investeerders het alleenrecht hebben op het slecht managen van voetbalclubs.

Ook Belgische investeerders in het voetbal nemen soms zeer rare beslissingen in het leiden van hun club. Ik zou dus niet durven te zeggen dat buitenlandse investeerders het alleenrecht hebben op het slecht managen van voetbalclubs.

Thomas Peeters, sporteconoom aan de Erasmus School of Economics in Rotterdam, is niet verrast: "Het is een fenomeen in heel Europa dat niet de eerste, maar de tweede afdeling het financieel moeilijk heeft. Net omdat ze willen concurreren met de eerste afdeling, maar ze hebben het door een gebrek aan tv-gelden en andere inkomsten heel moeilijk."

"Die clubs zijn op zoek naar vers geld. Als dat geld beschikbaar is bij die buitenlandse investeerder, is dat zeker op korte termijn een goede zaak voor de club."

Maar Peeters wijst op een addertje onder het gras. "Het probleem is dat veel van de supporters van dergelijke clubs niet zo graag hebben dat hun traditionele club in buitenlandse handen komt."

Hij nuanceert wel "het gevaar": "Ook Belgische investeerders in het voetbal nemen soms zeer rare of minder geschikte beslissingen in het leiden van hun club. Ik zou dus niet durven te zeggen dat buitenlandse investeerders het alleenrecht hebben op het slecht managen van voetbalclubs."