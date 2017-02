Mboyo: "Ik denk niet dat Anthony al definitief met pensioen is"

Dat hij zijn contract liet ontbinden, getuigt van eerlijkheid. Hij had daar kunnen blijven, zich rustig houden op de bank en geld verdienen in Zuid-Frankrijk, maar zo is Anthony niet.

Toch was Cercle niet de keuze van zijn hart. "Ik heb gehoord dat ik als kind gesupporterd zou hebben voor Cercle, maar dat is niet waar. Het is gewoon een logische keuze. Ik ben hier om te spelen. Een voetballer die niet speelt, bestaat niet."

Terwijl Mboyo zijn carrière probeert te herlanceren, kondigde zijn vriend Anthony Vanden Borre zijn voetbalpensioen aan. "Ik praat niet graag over Anthony, maar volgens mij stopt hij niet. Hij blijft werken en trainen om fit te blijven. Hij neemt op dit moment gewoon een pauze. Het is nog geen definitief pensioen."

Waarom liet hij zijn uitleenbeurt bij Montpellier dan stopzetten? "Dat getuigt van eerlijkheid. Hij was niet meer geconcentreerd. Hij had daar kunnen blijven, zich rustig houden op de bank en geld verdienen in Zuid-Frankrijk, maar zo is hij niet. De mensen begrijpen dat niet."

"Ik kan trouwens niet aanvaarden dat hij nu al zou stoppen. Hij heeft te veel talent. Hij zit nu in een periode vol twijfels. Als ik er iets over vraag, zegt hij dat hij aan het nadenken is. Hij is helemaal niet zo dom als de mensen denken. Misschien heeft hij gewoon zes maanden rust nodig om dan een comeback te maken. Of dat nog zal lukken? Er zijn er weinigen die zo sterk zijn als Anthony."